Büyükçekmece’de İETT otobüsü bariyerlere çarptı!

Büyükçekmece'de bir İETT otobüs şoförü, İETT otobüs şoförü, yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kayarak bariyerlere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken otobüsün de boş olmasıyla yaralanan olmadı. Sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle trafik oluştu. Polis ekipleri ise kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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