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Bütün Türkiye Van’daki olayı konuşuyor! Böyle yol verme kavgası görülmedi

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Giriş: 09.12.2023 11:28
Güncelleme:09.12.2023 11:28
Van'da motosiklet sürücüsü ile yaya arasında geçen yol verme kavgası sosyal medyada epey konuşuldu. Kavga dediğimize bakmayın. Onların ki bol kahkahalı, tatlı bir inatlaşmaydı.
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