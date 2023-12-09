Bütün Türkiye Van’daki olayı konuşuyor! Böyle yol verme kavgası görülmedi

Van'da motosiklet sürücüsü ile yaya arasında geçen yol verme kavgası sosyal medyada epey konuşuldu. Kavga dediğimize bakmayın. Onların ki bol kahkahalı, tatlı bir inatlaşmaydı.

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