07 Temmuz 2022, Perşembe
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Bursa’da vahşet! Rastgele ateş açıtılar yaşlı adamı vurdular
Bursa’da husumetlisine gözdağı vermek için rastgele ateş açan kişiler, yoldan geçen yaşlı adamı bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.