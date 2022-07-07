Bursa’da vahşet! Rastgele ateş açıtılar yaşlı adamı vurdular

Bursa’da husumetlisine gözdağı vermek için rastgele ateş açan kişiler, yoldan geçen yaşlı adamı bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.