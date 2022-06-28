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Bursa’da bir sürücü frene basmayı unuttu genci uçurdu

İHA
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Giriş: 28.06.2022 16:32
Bursa'da bayır aşağı inerken frene basmayan kadın şoförün hakimiyetindeki araç önce yol kenarında yürüyen gence peşinden de 2 ayrı araca vurdu. Yürüdüğü esnada arkasından gelen aracın çarpmasıyla havaya fırlayan genç yaralanıp şok yaşadı. Kazanın gerçekleşme anı kadın şoförün kullandığı aracın ardında ilerleyen bir başka aracın kamerası ile etraftaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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