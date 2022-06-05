05 Haziran 2022, Pazar
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Bursa’da 2 yeğenini silahla öldüren amca yakalandı! İşte ifadesi
Bursa'da yeğenleri 19 yaşındaki Ferman ve 22 yaşındaki Şahin Gündüzeli kardeşleri silahla vurarak katleden 50 yaşındaki cani amca Mehmet Gündüzeli, 20 yaşındaki oğlu U.G. ile 22 yaşındaki yeğeni M.G. emniyet güçleri tarafından yakalandı. Mehmet Gündüzeli ilk ifadesinde, cinayeti tehdit edildiği ve aralarındaki husumet sebebiyle işlediğini anlattı