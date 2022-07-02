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Buğday tarlalarını kim yakıyor? Sigara izmariti attılar

İHA
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Giriş: 02.07.2022 11:22
Dünya ekonomisini derinden etkileyen Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden stratejik ürün haline gelen buğday tarları yakılıyor. Rekoltenin yüksek olması sevindirdi ancak buğday tarlalarındaki esrarengiz yangınlar herkesi endişelendiriyor.
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