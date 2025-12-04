04 Aralık 2025, Perşembe

Buca'da park manzaralı çöp dağları
Buca’da park manzaralı çöp dağları

Buca'da park manzaralı çöp dağları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.12.2025 12:45
Güncelleme:04.12.2025 12:45
İzmir genelinde bir türlü kalıcı bir çözüme kavuşturulamayan çöp sorunu en fazla Buca'da hissediliyor. Özellikle kenar semtlerde hemen her parkın yanı başında oluşan çöp dağları, hem hastalık saçıyor hem çevreye yaydığı kötü koku ile nefes almayı zorlaştırıyor.
