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29.09.2019

Bu da Erzincanlı Temel Reis |Video

Erzincanlı Hasan, tüm dünyanın yakından tanıdığı çizgi film kahramanı Temel Reis’e benzerliğiyle ilgi odağı oluyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Türkeli, tüm dünyanın yakından tanıdığı çizgi film kahramanı Temel Reis'e benzerliğiyle ilgi odağı oluyor.

GÖRENLER TEKRAR BAKIYOR

Popeye veya Türkçe dublajda bilinen adıyla Temel Reis, Elzie Crisler Segar'ın oluşturduğu dünyaca ünlü, ıspanak yiyerek güçlenen çizgi roman karakteri. Erzincanlı Hasan Türkeli'de Temel Reis'e çok benzerliğiyle ilçenin tanınmış insanları arasında. Yanında taşıdığı pipoyla zaman zaman Temel Reis pozu veren Hasan Türkeli, görenleri şaşırtıyor.

Kendisini Erzincan'ın Temel Reis'i olarak nitelendiren Hasan Türkeli'yle öz çekim (selfie) yapabilmek için vatandaşlar adeta fırsat kolluyor.
Temel Reis'in ıspanak yiyerek güç kazandığını ifade eden Türkeli, "Bizim burada da Cimin üzümümüz, siyah üzüm meşhur. Ben de üzümle güç depoluyorum" dedi.

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