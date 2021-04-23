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Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı ve... O anlar böyle görüntülendi

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Giriş: 23.04.2021 10:57
Güncelleme:23.04.2021 11:05
Vahşi doğada çekilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Belgesel ekibi, vahşi doğada yine eşine az rastlanır tehlikeli bir karşılaşmayı kayda aldı. Bir grup kurt sürüsü ile karşı karşıya gelen boz ayı, inanılmaz bir şey yaptı. Sayıca üstün olan kurtlar karşısında şansı zayıf olan ayı, vahşi doğada hayatta kalmanın altın kuralını uygulayarak inanılmaz bir başarıya imza attı.
Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı ve...
Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı ve...
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