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Boyu su bardağı kadar! Bu tavukların yumurtası el yakıyor

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Giriş: 17.01.2021 12:28
Güncelleme:17.01.2021 12:53
Afyonkarahisar'da bir genç, çocukluktan bu yana merakı olan 300 gram ağırlığındaki Malezya cinsi tavukları yetiştirmeye başladı. Güvercin yumurtasıyla aynı büyüklükte olan Malezya cinsi tavukların çifti bin TL'ye, yumurtası ise tanesi 20 liraya satılıyor. Afyonkarahisar'da evinin bahçesine yaptığı kümeslerle değişik cins ve türlerde tavuk yetiştirmeye başlayan Lokman Selim Kamış isimli bir genç, boyu bir su bardağı ile eş değerde olan ve en fazla 300 gram ağırlığına ulaşabilen Malezya cinsi tavuklara gözü gibi bakıyor. Değişik türlerde tavuk yetiştirme küçüklükten bu yana meraklı olduğunu belirten Kamış, Malezya cinsi tavukların diğer tavuklara göre çok nazik olduğunu söyledi.

"BU MERAK ÇOCUKLUKTAN GELEN BİR ŞEY"
Daha çok küçük cins tavukları yetiştirmeyi tercihe ettiğini aktaran Kamış, "Küçük ırk olsun diye Malezya cinsi tavukları tercih ettim. Bunların aslı Malezya'da geliyor. Bunların özelliği küçük ve dik olması. Başka değişik türlerde de tavuklar yetiştiriyorum. Japon-s tavuklarında da var iki tane. Bu merak çocukluktan gelen bir şey. Hayvanlarla ilgilenmek daha güzel, daha keyifli geliyor bana. Hobi olarak küçük ırkları tercih ediyorum. Normal tavuklara göre bunların bakımı biraz daha sıkıntılı. Hava şartları, yemi, suyu gibi küçük oldukları için çok nazik hayvanlar. Soğuğa falan fazla gelemiyorlar. Sürekli ısıtıcı ampul kullanıyorum. Biraz masraflı ama zevkli olduğu için masrafına katlanıyorum" dedi.

"TAVUKLARIN ÇİFTİ BİN TL'YE, YUMURTASI 20 LİRAYA SATILIYOR"
Tavukların çiftinin bin TL'ye yumurtasının ise tanesinin 20 liraya satıldığını kaydeden Kamış, "Bunların kilosu fazla olmuyor, 200-300 gram anca oluyor. Kilolu olmuyor fazla. Bu tavukların fiyatı takımı 1000 TL civarında. Şuan için satmıyorum. Üretim yapacağım yazın, yazdan sonra satışlara devam. Yumurtaları çok küçük, güvercin yumurtasıyla aynı eşdeğerde ayırt edemezsiniz yan yana olduğu zaman. Bu yumurtaların kalorisi normal tavuk yumurtasına göre yüksek. Normal tavuk yumurtasının tanesi 1 lirayken bu yumurtanın tanesi 20 liradan başlıyor" diye konuştu.
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