Boşanma davasında bir ilk: Kocasına her ay 300 TL nafaka ödeyecek

Boşanma davalarında genellikle erkeklerin mağduriyet olarak gördüğü nafaka ödeme kararı, ilk kez bir erkek lehine çıktı. Diyarbakır'da 50 yıllık bir çiftin boşanma davasında mahkeme, kadının maddi durumu kötü olan eski kocaya her ay 300 lira nafaka ödemesine karar verildi. Karar emsal niteliği taşıyor.

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