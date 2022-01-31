31 Ocak 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Boşanma davasında bir ilk: Kocasına her ay 300 TL nafaka ödeyecek
Boşanma davalarında genellikle erkeklerin mağduriyet olarak gördüğü nafaka ödeme kararı, ilk kez bir erkek lehine çıktı. Diyarbakır'da 50 yıllık bir çiftin boşanma davasında mahkeme, kadının maddi durumu kötü olan eski kocaya her ay 300 lira nafaka ödemesine karar verildi. Karar emsal niteliği taşıyor.