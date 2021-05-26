Boşanma aşamasındaki eşinin arabasına çekiçle saldırdı

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşinin arabasının far ve camlarını kıran öfkeli kadın, cep telefonu kameralarına takıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen araç sahibi, eşinden şikayetçi olmadı.

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir kadın kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin cipinin park halinde olduğunu gördü. İddiaya göre, kadın aramasına rağmen eşine ulaşamadı.

Öfkelenen kadın, cipin far ve camlarını, elindeki çekiç ile vurarak, kırdı. Ardından da yürüyerek, sokaktan uzaklatı. Bir süre sonra aracının yanına gelen araç sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.