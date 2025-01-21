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Bolu’da yangın felaketi! Yaralı vatandaşlar için sahra hastanesi kuruldu

Bolu’da yangın felaketi! Yaralı vatandaşlar için sahra hastanesi kuruldu

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 10:03
Bolu’da gece saatlerinde çıkan otelde çıkan yangında 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı yaralı vatandaşlar için bölgede hızlı şekilde sahra hastanesi kurdu. Bölgeden son gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Adem Metan anlattı.
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Bolu’da yangın felaketi! Yaralı vatandaşlar için sahra hastanesi kuruldu
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