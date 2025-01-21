21 Ocak 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bolu’da yangın felaketi! Yaralı vatandaşlar için sahra hastanesi kuruldu
Bolu’da gece saatlerinde çıkan otelde çıkan yangında 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı yaralı vatandaşlar için bölgede hızlı şekilde sahra hastanesi kurdu. Bölgeden son gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Adem Metan anlattı.