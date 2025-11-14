Böcek ailesini yok eden zehirlenme felaketi! Ölen çocukların dedesi konuştu

Fatih'te oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Kızının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen dede Mustafa Çelik "Hastaneye gezerek geliyorlar ama daha sonra ölüyorlar. Bunun araştırılmasını istiyorum. Başkalarının canı da yanmasın" dedi.

