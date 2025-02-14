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Birçok kişinin vazgeçilmezi olan semaverin yapılış hikayesi

Birçok kişinin vazgeçilmezi olan semaverin yapılış hikayesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 15:06
Kahvaltıların, akşam sohbetlerinin baş köşesinde olan çay birçok kişinin olmazsa olmazı. Çay keyfinin en önemli unsurlarından biri de semaver. Ailece gerçekleştirilen pikniklerin, dost sohbetlerinin belki de en aranan ürünü. Demleme yöntemi ile çaya lezzet katan semaver yapılış sürecinde pek çok işlemden geçiyor. Semaver çayının soframıza uzanan yolculuğu…
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Birçok kişinin vazgeçilmezi olan semaverin yapılış hikayesi
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