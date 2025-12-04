04 Aralık 2025, Perşembe

Bir kayınpeder tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı

Bir kayınpeder tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı

Giriş: 04.12.2025 13:08
Olay, Paşacık Mahallesi 1652 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mahsun T. (26), ve eşi yeni kiraladıkları dairede temizlik yaptıkları sırada kayınpederi Mevlüt A. (52) eve gelerek damadı ile tartışmaya başladı. Bilinmeyen bir nedenden tartışan damat ile kayınpederin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşerek sokağa taşarken, kavgada kayınpeder eline geçirdiği bıçakla damadını göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan damat ağır yaralanırken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı damada ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Ardından sedyeye alınarak ambulansa taşınan damat Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan damadın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan kayınpeder polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
