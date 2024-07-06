Bir ayda 3 orman yanığını çıkardı! O çoban tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son bir ay içinde 3 orman yangını çıkardığı tespit edilen çoban Murat Kaya tutuklandı. Murat Kaya yangınları orman işletme ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerine kızdığı için çıkardığını itiraf etti.

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