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Bir anda yola fırladı, kazayı ucuz atlattı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 11:52
Manavgat’ta arkadaşı ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen küçük kıza bir anlık dikkatsizliği sonucu motosiklet çarptı.
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