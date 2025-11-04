04 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bingöl'de arıcılara 435 organik kovan dağıtıldı
Bingöl’de arıcılara 435 organik kovan dağıtıldı

Bingöl'de arıcılara 435 organik kovan dağıtıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2025 21:12
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2022 yılında başlatılan Bingöl Organik Bal Yesin Projesi sürüyor. Bugün de proje çerçevesinde düzenlenen 'Organik Kovan ve Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası Dağıtım Töreni'nde 15 üreticiye yüzde 75 destekli 435 organik arı kovanı verildi. 2022 yılından bu yana projeye kapsamında 1 Milyon 398 Bin 877 Lira destek verildiği aktarıldı. Öte yandan 2025 üretim sezonunda Bingöl’de organik üretim yapan 15 arıcı tarafından toplam 4 bin 878 kilo organik bal üretildiği bildirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bingöl’de arıcılara 435 organik kovan dağıtıldı
Milas-Yatağan karayolunda kaza: 1 ölü
Milas-Yatağan karayolunda kaza: 1 ölü
Bingöl’de arıcılara 435 organik kovan dağıtıldı
Bingöl'de arıcılara 435 organik kovan dağıtıldı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
Ablasını kaçıran kuzenini vuran 16 yaşındaki çocuk hakim karşısında
Ablasını kaçıran kuzenini vuran 16 yaşındaki çocuk hakim karşısında
Boşanma aşamasındaki kocası camı yumruklayıp saldırdı
Boşanma aşamasındaki kocası camı yumruklayıp saldırdı
Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında 100’den fazla fok ölü bulundu
Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında 100’den fazla fok ölü bulundu
Filyos Çayına düşen yavru kedi kurtarıldı
Filyos Çayına düşen yavru kedi kurtarıldı
Drifte ceza yağdı
Drifte ceza yağdı
Duvar resimleri 3 bin yıllık çıktı!
Duvar resimleri 3 bin yıllık çıktı!
Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti
Diyarbakır’da silahlı kavga
Diyarbakır’da silahlı kavga
Başörtülü öğrenci hocasının hakaretine uğradı
Başörtülü öğrenci hocasının hakaretine uğradı
Daha Fazla Video Göster