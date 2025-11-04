Bingöl’de arıcılara 435 organik kovan dağıtıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2022 yılında başlatılan Bingöl Organik Bal Yesin Projesi sürüyor. Bugün de proje çerçevesinde düzenlenen 'Organik Kovan ve Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası Dağıtım Töreni'nde 15 üreticiye yüzde 75 destekli 435 organik arı kovanı verildi. 2022 yılından bu yana projeye kapsamında 1 Milyon 398 Bin 877 Lira destek verildiği aktarıldı. Öte yandan 2025 üretim sezonunda Bingöl’de organik üretim yapan 15 arıcı tarafından toplam 4 bin 878 kilo organik bal üretildiği bildirildi.

