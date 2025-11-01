01 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Beyoğlu'nun en eski semtlerinden: Tophane! Mahalle kültürü yaşatılıyor
İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Tophane, tarihi dokusunu ve mahalle kültürünü günümüzde de yaşatıyor. Sokaklarında hâlâ dayanışma, komşuluk ve geleneksel sıcaklık hakim. A Haber ekibinden Meral Dağlılar'ın anlatımı Murat İçen görüntüleri ile Tophane'nin geçmişle bugünü harmanlayan hikâyesini ekranlara taşıyoruz.