Beyoğlu’ndaki taciz olayına tahliye! Avukat Hadi Dündar: Kamu vicdanı derinden yaralandı

A Haber canlı yayınına konuk olan Avukat Hadi Dündar, İstanbul Beyoğlu’nda bir kadını taciz eden iki sanığın tahliye edilmesini hukuksal çerçevede değerlendirdi. Kararın kamu vicdanını rahatlatmadığını belirten Dündar, Türk Ceza Kanunu (TCK) maddeleri ve infaz hesaplamaları üzerinden tahliyenin orantısızlığına dikkat çekti.

