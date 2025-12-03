03 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Beyoğlu’ndaki taciz olayına tahliye! Avukat Hadi Dündar: Kamu vicdanı derinden yaralandı
Beyoğlu’ndaki taciz olayına tahliye! Avukat Hadi Dündar: Kamu vicdanı derinden yaralandı

Beyoğlu’ndaki taciz olayına tahliye! Avukat Hadi Dündar: Kamu vicdanı derinden yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2025 14:54
Güncelleme:03.12.2025 15:10
A Haber canlı yayınına konuk olan Avukat Hadi Dündar, İstanbul Beyoğlu’nda bir kadını taciz eden iki sanığın tahliye edilmesini hukuksal çerçevede değerlendirdi. Kararın kamu vicdanını rahatlatmadığını belirten Dündar, Türk Ceza Kanunu (TCK) maddeleri ve infaz hesaplamaları üzerinden tahliyenin orantısızlığına dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beyoğlu’ndaki taciz olayına tahliye! Avukat Hadi Dündar: Kamu vicdanı derinden yaralandı
Kamu vicdanını yaralayan karar!
Kamu vicdanını yaralayan karar!
Bodrumdan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Bodrumdan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Beyaza bürünen Ilgaz Dağı böyle görüntülendi
Beyaza bürünen Ilgaz Dağı böyle görüntülendi
İETT otobüsü kazası kamerada
İETT otobüsü kazası kamerada
Gökhan Gönül ve Aref adliyede
Gökhan Gönül ve Aref adliyede
Kızımın mezarına ektiğim çiçekleri 5 kez çaldılar
“Kızımın mezarına ektiğim çiçekleri 5 kez çaldılar”
Üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
Üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
Kapadokya’ya sis çöktü
Kapadokya’ya sis çöktü
Gaz kaçağını işçinin önlemesi kamerada
Gaz kaçağını işçinin önlemesi kamerada
İstanbul’da çete operasyonu
İstanbul’da çete operasyonu
Gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında
Gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında
İETT otobüsü börekçi dükkanına girdi
İETT otobüsü börekçi dükkanına girdi
Daha Fazla Video Göster