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Beylikdüzü'nde seçim vaatleri yapıldı mı?

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Giriş: 14.08.2020 17:50
Güncelleme:14.08.2020 17:59
Her seçim sürecinin vazgeçilmez iki gerçeği tabii ki adaylar ve vaatler. 2019 yerel seçimlerinin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçti ve bu sürede İstanbul'un önemli ilçelerinden biri olan Beylikdüzü'nde neler yaşandı? Hangi vaatler yerine getirildi, hangileri yerine getirilmedi? Detayları analiz haberimizde... Her seçim sürecinin vazgeçilmez iki gerçeği tabii ki adaylar ve vaatler. 2019 yerel seçimlerinin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçti ve bu sürede İstanbul'un önemli ilçelerinden biri olan Beylikdüzü'nde neler yaşandı? Hangi vaatler yerine getirildi, hangileri yerine getirilmedi? Detayları analiz haberimizde...
Beylikdüzü'nde seçim vaatleri yapıldı mı?
Beylikdüzü'nde seçim vaatleri yapıldı mı?
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