20 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bayraktar KIZILELMA F-16'ya kilitlendi simüle atışta tam isabet
Bayraktar KIZILELMA F-16’ya kilitlendi simüle atışta tam isabet

Bayraktar KIZILELMA F-16'ya kilitlendi simüle atışta tam isabet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2025 10:34
Güncelleme:20.11.2025 10:36
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gökyüzünde tarihi bir teste daha imza attı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağının katıldığı testte, milli AESA Radar MURAD ile hedef F-16'ya kilitlenen KIZILELMA, milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet sağladı.
Bayraktar KIZILELMA F-16’ya kilitlendi simüle atışta tam isabet
Vatandaşlık maaşı geliyor! A Haber’de anlattı
Vatandaşlık maaşı geliyor! A Haber'de anlattı
Bayraktar KIZILELMA F-16’ya kilitlendi simüle atışta tam isabet
Bayraktar KIZILELMA F-16'ya kilitlendi simüle atışta tam isabet
Geminin vurulma anı kamerada
Geminin vurulma anı kamerada
Kiralık dairede ’hasar’ kime ait?
Kiralık dairede 'hasar' kime ait?
Minikler meyve fidanlarını toprakla buluşturdu
Minikler meyve fidanlarını toprakla buluşturdu
Kurtlara biber gazıyla müdahale etti!
Kurtlara biber gazıyla müdahale etti!
Tosuncuk mağdurlara mektup yolladı
"Tosuncuk" mağdurlara mektup yolladı
Gıda güvenliği için 8 yeni karar!
Gıda güvenliği için 8 yeni karar!
Tavuğa çamaşır suyu sıkmışlar!
Tavuğa çamaşır suyu sıkmışlar!
Sıcak hava balonu ağaçların arasına daldı
Sıcak hava balonu ağaçların arasına daldı
Ege Denizi’nde tehlikeli provokasyon
Ege Denizi'nde tehlikeli provokasyon
Zehirlenmede gizemli vakalar
Zehirlenmede gizemli vakalar
Daha Fazla Video Göster