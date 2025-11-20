Bayraktar KIZILELMA F-16’ya kilitlendi simüle atışta tam isabet

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gökyüzünde tarihi bir teste daha imza attı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağının katıldığı testte, milli AESA Radar MURAD ile hedef F-16'ya kilitlenen KIZILELMA, milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet sağladı.