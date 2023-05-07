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Batman'da nesli tehdit altında olan su samuru görüldü! Avladığı balığı böyle yedi

İHA
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Giriş: 07.05.2023 15:04
Batman’ın Kozluk ilçesinde geçen Garzan Çayı'nda Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından ‘nesli yok olma tehdidi’ altında bulunan su samuru görüntülendi.
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