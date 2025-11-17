Batıda sıcak doğuda kar! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Pastırma sıcakları batı bölgelerde devam etse de doğuda kış, tam zamanında geldi. Yüksek kesimlerde bastıran kar yağışı sonrası, birçok kent bembeyaz oldu. Karayolları ekipleri, kapanan köy yolları için mesaiye başladı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

