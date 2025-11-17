17 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Batıda sıcak doğuda kar! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Batıda sıcak doğuda kar! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Batıda sıcak doğuda kar! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2025 09:05
Pastırma sıcakları batı bölgelerde devam etse de doğuda kış, tam zamanında geldi. Yüksek kesimlerde bastıran kar yağışı sonrası, birçok kent bembeyaz oldu. Karayolları ekipleri, kapanan köy yolları için mesaiye başladı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Batıda sıcak doğuda kar! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Ara tatil bitti! Trafikte yoğunluk oluştu
Ara tatil bitti! Trafikte yoğunluk oluştu
İstanbul’da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
Hobi bahçesinde yangın
Hobi bahçesinde yangın
Mahsur kalan vatandaşların imdadına Mehmetçik yetişti
Mahsur kalan vatandaşların imdadına Mehmetçik yetişti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde facia
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde facia
Emniyet güçlerinden nefes kesen operasyon
Emniyet güçlerinden nefes kesen operasyon
Yüksekova’da yollar karla kaplandı
Yüksekova’da yollar karla kaplandı
Tavuklu pilav 15 kişiyi hastanelik etti
Tavuklu pilav 15 kişiyi hastanelik etti
Sultangazi’de eski koca dehşet saçtı
Sultangazi'de eski koca dehşet saçtı
Arnavutköy’de ‘ses’ tartışması kavgaya dönüştü
Arnavutköy’de ‘ses’ tartışması kavgaya dönüştü
Aksaray’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
Daha Fazla Video Göster