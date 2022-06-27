27 Haziran 2022, Pazartesi
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Batı Karadeniz'deki selde mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları başladı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel hakkında açıklama yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar için harekete geçti.