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Batı Karadeniz'deki selde mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları başladı

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Giriş: 27.06.2022 16:45
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel hakkında açıklama yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar için harekete geçti.
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