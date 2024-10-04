04 Ekim 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan İsrail'e rest: Arz-ı Mev'ud hezeyanı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST 2024 törenine katıldı. Başkan Erdoğan, öncelikle TEKNOFEST sahnesinde klasikleşen pozu verdi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, elde edilen başarıların altın tepside sunulmadığını vurgulayarak, "Dün bize silah vermeyenlere bugün ihracat yapıyoruz" dedi. Lübnan ve Gazze'deki İsrail katliamına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İsrail kan dökmek için Hamas ve Hizbullah'ı bahane ediyor. Siyonist çete katliama doymuyor." ifadelerini kullandı. İsrail'in 'Arz-ı Mev'ud' hikayesine yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Vadedilmiş topraklar hezeyanı" dedi.