Başkan Erdoğan devreye girdi 4 aylık evlat hasreti sona erdi |Video

İstanbul'da 4 aylık bir dram Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle son buldu. Eşinden ayrılan Didem Şenol, 10 yaşındaki oğlu ile mutlu bir hayat sürüyordu. Cezaevinden izinli çıkan eski kocası oğlunu görmek istedi. Anne, görmesine kanuni olarak izni olan babaya engel olmadı ve oğlunu babasına verdi. Her şey bundan sonra başladı. Cezaevinden izinli çıkan eski eşi, oğlunu alıp Irak'a kaçırdı. Acılı anne 4 ay boyunca oğlundan haber alamadığı ve Başkan Erdoğan'dan yardım istedi. Başkan Erdoğan'ı araya girmesiyle birlikte anne-oğlun 4 aylık süren hasreti sona erdi.