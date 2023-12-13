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Başıboş köpek sorunu nasıl çözülür?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 14:47
Sahipsiz köpek sorununun çözümü için yasal düzenleme nasıl olur? Veteriner Hekim Prof. Dr. Yunus Kılıç, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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