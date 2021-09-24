Başakşehir'de polis kaçan arabanın camında asılı kaldı

Başakşehir'de şüphe üzerine durdurulan sürücü, polis tarafından araçtan indirilmeye çalıştığı sırada kaçmaya başladı. Otomobilin açık camından kapıya tutunan polis metrelerce bu şekilde ilerleyerek düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Devriye görevi yapan polis ekipleri, beyaz bir otomobil içinde oturan sürücü ve yanındaki kadından şüphelendi. Kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, sürücü Orhun Özdemir'in kaçakçılık suçundan aranması olduğunu belirledi. Polis, otomobilden indirmek isteyince Orhun Özdemir gaza basarak kaçmaya başladı.

Bu sırada otomobilin yanında bulunan polis Cavit S. tutunduğu açık camda sürüklemeye başladı. Polis asılı kaldığı otomobilde yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra yere düştü. Şüpheli sürücü ise olay yerinden kaçtı. Polis memuru omuz, kol ve bacaklarından hafif şekilde yaralandı.

