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Barış Manço'nun şarkılarını yazdığı tarihi bina kiralık

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Giriş: 31.01.2021 14:13
Güncelleme:31.01.2021 16:09
Türk müziğinin önemli kilometre taşlarından Barış Manço'nun yarın ölüm yıl dönümü. Usta sanatçının İstanbul Kadıköy'de yıllarca ofis ve stüdyo olarak kullandığı tarihi bina ailesi tarafından kiraya çıkarıldı. Binada "kiralık" yazısını gören sevenlerini acı bir hüzün sardı

Barış Manço'nun hatıralarla dolu binası kiraya çıkarıldı.

7'den 70'e herkes tarafından sevilen ve büyük hayranlık duyulan Barış Manço, Kadıköy Moda'daki binayı stüdyo ve ofis olarak kullanıyordu. Yani milyonlarca insanın günümüzde dahi dinlediği eserlere işte bu binada imza atmıştı.

Oğlu Doğukan Manço'nun da bir süre ofis olarak kullandığı üç buçuk katlı tarihi bina şimdilerde kiracısını bekliyor.

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