Barış için at üzerinde 4 bin 800 kilometre

Alman Friedensglocken (Barış Çanları) derneğinin üyeleri, 'Peace Mission Jerusalem' parolasıyla yolan çıktıkları yolun 2 bin 300 kilometresini geride bıraktı. Mayıs ayında Berlin'de görkemli bir kutlamayla yola çıkan ekip, Aralık ayının 25'inde Kudüs'te olmayı hedefliyor. Başta İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı zulme dikkat çekmek için başlattıkları atlı barış yürüyüşünde bir çok zorlukla da karşı karşıya kaldı. Türkiye'ye gelen aktivitler, Bursa'da mola verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla yine yola koyulan ekip, at arabalarında yer alan ve İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma askeri hurdadan dökülmüş çandaki 'Herkesle barışı kovalayın' yazısıyla dikkat çekiyor.

