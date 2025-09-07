07 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Balıkesir'deki deprem daha büyüğünü tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan sözler: Kuzeye taşınırsa tehlikeli olabilir
Balıkesir’deki deprem daha büyüğünü tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan korkutan sözler: Kuzeye taşınırsa tehlikeli olabilir

Balıkesir'deki deprem daha büyüğünü tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan sözler: Kuzeye taşınırsa tehlikeli olabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2025 13:13
İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli deprem 4.9 büyüklüğünde kaydedildi. Aynı bölgede 6 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Bu etkiler kuzeye taşınırsa Simav Fayı üzerine taşınırsa biraz tehlikeli olabilir. Ama bu seyir öyle görünmüyor." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir’deki deprem daha büyüğünü tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan korkutan sözler: Kuzeye taşınırsa tehlikeli olabilir
Balıkesir’de deprem! Korkutan sözler
Balıkesir'de deprem! Korkutan sözler
Üç kuşaktır doğallıktan ödün vermeyen çiftlik
Üç kuşaktır doğallıktan ödün vermeyen çiftlik
Yağışlar daha da artacak mı?
Yağışlar daha da artacak mı?
Şehit ailesinden Terörsüz Türkiye sürecine destek! Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü
Şehit ailesinden Terörsüz Türkiye sürecine destek! Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü
Balıkesir Sındırgı’da 4,9’luk deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4,9'luk deprem
Eskişehir’de lezzet yolculuğu
Eskişehir’de lezzet yolculuğu
Düğün yemeği zehir oldu!
Düğün yemeği zehir oldu!
Motosiklette tehlikeli yolculuk
Motosiklette tehlikeli yolculuk
Abant’ta sonbahar renkleri
Abant'ta sonbahar renkleri
Kedi ile tilki birlikte oynadı
Kedi ile tilki birlikte oynadı
Anadolu Diyarı Ezine’de
Anadolu Diyarı Ezine’de
Başkan Erdoğan’a hediye edildi
Başkan Erdoğan’a hediye edildi
Daha Fazla Video Göster