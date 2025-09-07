Balıkesir’deki deprem daha büyüğünü tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan korkutan sözler: Kuzeye taşınırsa tehlikeli olabilir

İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli deprem 4.9 büyüklüğünde kaydedildi. Aynı bölgede 6 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Bu etkiler kuzeye taşınırsa Simav Fayı üzerine taşınırsa biraz tehlikeli olabilir. Ama bu seyir öyle görünmüyor." dedi.

