Tam mevsimindeyken balıkla ilgili merak edilen sorulardan biri de balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı? A Haber ekibi bu soruyu hem sokağa hem de uzmanlarına sordu. Bakın nasıl yanıtlar aldı...

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