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Rize’de doğan sürüsü yola indi! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 02.05.2024 16:15
Rize’de onlarca doğan ilk kez birlikte görüntülendi. Doğan sürüsünün yavru bir köpeği yedikleri iddia edilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sürü halinde ortaya çıktılar! Yavru köpeği... SÜRÜ HALİNDE ORTAYA ÇIKTILAR! YAVRU KÖPEĞİ...

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