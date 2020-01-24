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24.01.2020
Bakanlık açıkladı! Açıkta satılan deterjanlarda 'ölüm' tehlikesi |Video
Ticaret Bakanlığı, açıkta satılan ve etiketi olmayan deterjanlara karşı uyardı. Yapılan denetimlerde kuvvetli asit miktarına rastlanıldığını açıklayan bakanlık yetkilileri, bilinçsiz deterjan kullanımında, ölüme kadar giden vakalar olduğunu söyledi.
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