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24.01.2020

Bakanlık açıkladı! Açıkta satılan deterjanlarda 'ölüm' tehlikesi |Video

Ticaret Bakanlığı, açıkta satılan ve etiketi olmayan deterjanlara karşı uyardı. Yapılan denetimlerde kuvvetli asit miktarına rastlanıldığını açıklayan bakanlık yetkilileri, bilinçsiz deterjan kullanımında, ölüme kadar giden vakalar olduğunu söyledi.

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