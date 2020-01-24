Bakanlık açıkladı! Açıkta satılan deterjanlarda 'ölüm' tehlikesi |Video

Ticaret Bakanlığı, açıkta satılan ve etiketi olmayan deterjanlara karşı uyardı. Yapılan denetimlerde kuvvetli asit miktarına rastlanıldığını açıklayan bakanlık yetkilileri, bilinçsiz deterjan kullanımında, ölüme kadar giden vakalar olduğunu söyledi.