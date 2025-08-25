Aynı yerde 3 gün arayla 2’inci yangın

Yangın, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Deprem Şehitliği arkasında bulunan ağaçlık ve çalılık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, söndürme çalışmasına başladı. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

