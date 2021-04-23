Aydın'da CHP'li belediye verdiği sözleri yerine getirmedi

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara seçim döneminde verdiği sözleri tutmadı. Belediyenin borcu ne kadar? Hangi vaatler verildi ve yerine getirilmedi? AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, A Haber canlı yayınında tüm bu soruları yanıtladı. Özmen, yapılan belediye binasının altın rengine boyandığını ve "Aydın altın çağını yaşıyor" denildiğini binanın altın rengine boyanmasıyla altın çağ yaşanmadığını ildeki ve köylerdeki yaşanan sorunları anlattı.