AVM müdürü bıçaklanarak öldürüldü!
Yozgat’ta bir alışveriş merkezi müdürü Hakan Karakoç, kiracısı B.K. ile yaşadığı tartışma sırasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. O anlar AVM’nin güvenlik kameralarına yansıdı; boğuşma ve Karakoç’un kanlar içindeki görüntüleri büyük tepki topladı. Çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, zanlı B.K. olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, şehirde büyük yankı uyandırdı ve polis soruşturması sürüyor.