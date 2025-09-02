02 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları AVM müdürü bıçaklanarak öldürüldü!
AVM müdürü bıçaklanarak öldürüldü!

Giriş: 02.09.2025 22:43
Yozgat’ta bir alışveriş merkezi müdürü Hakan Karakoç, kiracısı B.K. ile yaşadığı tartışma sırasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. O anlar AVM’nin güvenlik kameralarına yansıdı; boğuşma ve Karakoç’un kanlar içindeki görüntüleri büyük tepki topladı. Çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, zanlı B.K. olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, şehirde büyük yankı uyandırdı ve polis soruşturması sürüyor.
