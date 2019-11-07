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07.11.2019

Avcılar'da okul bahçesinde öldüren ihmal! 9 yaşındaki Eylül neden öldü?

Avcılar'da yaşanan kaza sonrası 9 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Eylül hayatını kaybetti. Peki Eylül neden öldü? Kaza nasıl yaşandı? Kazada ihmal var mı? Şoförün sabıkası var mı? Şoförün daha önceden kaza ya da kazaları var mı? Evrakları tam mıydı? İstanbul Servis Odaları Başkanı Hamza Öztürk tüm bu soruların yanıtı A Haber canlı yayınında anlattı.

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