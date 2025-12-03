03 Aralık 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Avcılar'da kaza sonrası "hasar miktarı" tartışması cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Avcılar'da kaza sonrası taraflar arasında çıkan "hasar miktarı" tartışması husumete dönüştü. Burhan P., taraflar arasında aracılık yaparken mağdur tarafın uzlaşmaya gitmemesini sağladığını öne sürdüğü Çağlar Turaloğlu (39)'nu silahla öldürdü. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan cinayet anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.