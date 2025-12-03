03 Aralık 2025, Çarşamba

Avcılar’da kaza sonrası hasar miktarı tartışması cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 03.12.2025 16:17
Avcılar'da kaza sonrası taraflar arasında çıkan "hasar miktarı" tartışması husumete dönüştü. Burhan P., taraflar arasında aracılık yaparken mağdur tarafın uzlaşmaya gitmemesini sağladığını öne sürdüğü Çağlar Turaloğlu (39)'nu silahla öldürdü. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan cinayet anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
