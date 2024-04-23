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Atatürk Barajı'nda korkutan martı ölümleri

İHA
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Giriş: 23.04.2024 16:32
Adıyaman Atatürk Barajı’nda onlarca martının ölümü tedirginliğe neden oldu. Yetkililer martıların ölüm sebebini araştırıyor.
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Korkutan martı ölümleri
Korkutan martı ölümleri
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