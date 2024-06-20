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Astıma iyi gelen mağara

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 12:42
Güncelleme:20.06.2024 12:42
Dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen Ballıca Mağarası her yıl yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. A Haber muhabiri Murat Onur detayları aktardı.
Astıma iyi gelen mağara
Astıma iyi gelen mağara
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