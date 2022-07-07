07 Temmuz 2022, Perşembe
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Aslan be Halil İbrahim… Acı, gözyaşı ve gurur iç içe
Henüz 15'inde, demokrasi savaşında şehit düşen Halil İbrahim... Halil İbrahim, darbeyi haber alır almaz babasının yanına gitti. "Hadi baba sokağa çıkalım" dedi. Çıktı da... Bir daha geriye dönemeyeceğini bilmiyordu. Saraçhane'de darbeci kurşunlarıyla şehit düştü. Hem de babasının yanı başında...