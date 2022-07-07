Aslan be Halil İbrahim… Acı, gözyaşı ve gurur iç içe

Henüz 15'inde, demokrasi savaşında şehit düşen Halil İbrahim... Halil İbrahim, darbeyi haber alır almaz babasının yanına gitti. "Hadi baba sokağa çıkalım" dedi. Çıktı da... Bir daha geriye dönemeyeceğini bilmiyordu. Saraçhane'de darbeci kurşunlarıyla şehit düştü. Hem de babasının yanı başında...

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