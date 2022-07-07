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Aslan be Halil İbrahim… Acı, gözyaşı ve gurur iç içe

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Giriş: 07.07.2022 16:41
Henüz 15'inde, demokrasi savaşında şehit düşen Halil  İbrahim... Halil  İbrahim, darbeyi haber alır almaz babasının yanına gitti. "Hadi  baba sokağa çıkalım" dedi. Çıktı da... Bir  daha geriye dönemeyeceğini bilmiyordu. Saraçhane'de darbeci kurşunlarıyla şehit düştü. Hem de babasının yanı başında...
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Aslan be Halil İbrahim...
Aslan be Halil İbrahim...
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