28 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Muş’ta yolcu treni beton pompasına çarptı

Muş’ta yolcu treni beton pompasına çarptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2024 14:53
Muş’ta, Van Gölü Ekspresi yolcu treninin mikserli beton pompasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 makinist öldü, 2 makinist yaralandı.
Konya’nın şirin ilçesi: Taşkent
Konya’nın şirin ilçesi: Taşkent
Muş’ta yolcu treni beton pompasına çarptı
Muş’ta yolcu treni beton pompasına çarptı
Rize’de heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı
Rize’de heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı
Hamsi tezgâha gelmekte naz ediyor
Hamsi tezgâha gelmekte naz ediyor
Fabrika çalışanları bu sefer tarih mesaisinde
Fabrika çalışanları bu sefer tarih mesaisinde
İki grup arasında kavgayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı
İki grup arasında kavgayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı
Bu parka hiç kimse gitmiyor!
Bu parka hiç kimse gitmiyor!
Denizli’deki yangın havadan görüntülendi
Denizli’deki yangın havadan görüntülendi
Hiçliğin ortasındaki köy
Hiçliğin ortasındaki köy
Konya’da bebek balkondan düştü o anlar kamerada
Konya'da bebek balkondan düştü o anlar kamerada
Trabzon’da böyle renkli düğün görülmedi
Trabzon'da böyle renkli düğün görülmedi
Buğdayın atası 12 bin yıllık siyez toprakla buluştu
Buğdayın atası 12 bin yıllık siyez toprakla buluştu
Daha Fazla Video Göster