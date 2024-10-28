28 Ekim 2024, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri

Çiftçinin korktuğu başına geldi! Tehlike üretimi vurdu: 3 ton kayıp var

Son yıllarda özellikle üreticilerin en büyük sıkıntısı olan bu tehlike tarımın korkulu rüyası haline geldi. Türlü türlü emekler vererek ürün yetiştirmek isteyen çiftçiler verim almak istediği vakit hüsranla karşılaşıyor. Buna benzer bir örnek de Kırıkkale'de yaşandı. Şeker pancarı üretiminde verim kaybına sebep olan bu sorun nedeniyle çiftçiler, büyük bir tehdit oluşturmasının yanı sıra yaklaşık 3 ton kaybının olduğunu söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 28.10.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 19:24
Çiftçinin korktuğu başına geldi! Tehlike üretimi vurdu: 3 ton kayıp var

Üreticiler binbir türlü emekler vererek ekimini yaptı ve emeklerin karşılığını almak için kolları sıvadı. Tarlaya inen çiftçilerin korktukları başlarına geldi ve büyük bir verim kaybı yaşadılar.

Çiftçinin korktuğu başına geldi! Tehlike üretimi vurdu: 3 ton kayıp var

Hemen hemen her çiftçinin korkulu rüyası olan bu tehlike ürünleri olumsuz etkilediği gibi üretimde de bazı noktalarda sıkıntıya neden olabiliyor. Çağımızın genel tehlikesi olan bu sorun Kırıkkale'de şeker pancarını vurdu ve 3 tona yakın bir zarara neden oldu.

Çiftçinin korktuğu başına geldi! Tehlike üretimi vurdu: 3 ton kayıp var

Kırıkkale'de yaşanan kuraklık, tarımsal üretimi de olumsuz etkiliyor. Su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi, özellikle şeker pancarı üretiminde verim kaybına sebep oldu. Keskin ilçesine bağlı Efendi köyünde başlayan şeker pancarı hasadında çiftçiler verim kaybı yaşıyor. İlçede şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler, yüzde 30 verim kaybı yaşadıklarını söyledi.

Çiftçinin korktuğu başına geldi! Tehlike üretimi vurdu: 3 ton kayıp var

Efendi köyü muhtarı Hasan Kargın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıllık çiftçilik hayatında böyle bir kuraklık görmediğini belirtti. Yetersiz yağış sebebiyle şeker pancarında verimin düştüğünü anlatan Kargın şu şekilde konuştu:

Çiftçinin korktuğu başına geldi! Tehlike üretimi vurdu: 3 ton kayıp var

"Bu çiftçiliği 40 senedir yapıyorum, 35 senedir de pancar ekiyoruz. Son zamanlarda hava çok sıcak gidiyor. Yağışlar da olmadığı için yüzde 30 verim düştü. Amelenin yevmiyesi 2 bin, 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Ben kendi yevmiyemi çıkaramıyorum. Yapıyoruz ama şartlar bunu getirdi. Mesleğimiz şu an için devam ettiriyoruz."