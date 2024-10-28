28 Ekim 2024, Pazartesi
Çiftçinin korktuğu başına geldi! Tehlike üretimi vurdu: 3 ton kayıp var
Son yıllarda özellikle üreticilerin en büyük sıkıntısı olan bu tehlike tarımın korkulu rüyası haline geldi. Türlü türlü emekler vererek ürün yetiştirmek isteyen çiftçiler verim almak istediği vakit hüsranla karşılaşıyor. Buna benzer bir örnek de Kırıkkale'de yaşandı. Şeker pancarı üretiminde verim kaybına sebep olan bu sorun nedeniyle çiftçiler, büyük bir tehdit oluşturmasının yanı sıra yaklaşık 3 ton kaybının olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 28.10.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 19:24