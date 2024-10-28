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Arnavutköy’de sirenli abartı egzozlu düğün konvoyu trafiği kapattı

Arnavutköy’de sirenli abartı egzozlu düğün konvoyu trafiği kapattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 15:57
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, araçlarındaki siren ve abartı egzozla ses çıkartıp yolu trafiğe kapattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.
Sirenli abartı egzozlu düğün konvoyu trafiği kapattı
Sirenli abartı egzozlu düğün konvoyu trafiği kapattı
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