28 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Asırlık çınarlar uzun yaşamın sırrını anlattı! İşte uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı

Asırlık çınarlar uzun yaşamın sırrını anlattı! İşte uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2024 17:05
Uzun yaşamın sırrını bilen var mı? Uzmanlar hala üzerinde araştırıyor. Ömrü biçen elbet Allah. Peki o biçilen ömrü uzun olan insanlar nasıl bir hayat sürdü? Asırlık çınarlara sorduk...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asırlık çınarlar uzun yaşamın sırrını anlattı
Asırlık çınarlar uzun yaşamın sırrını anlattı
Esenyurt’ta feci olay
Esenyurt'ta feci olay
Harita üzerinde anlattı: Yıkıcı depremlerin...
Harita üzerinde anlattı: Yıkıcı depremlerin...
Sirenli abartı egzozlu düğün konvoyu trafiği kapattı
Sirenli abartı egzozlu düğün konvoyu trafiği kapattı
İstanbul’a yağış geliyor! Tarih verildi
İstanbul'a yağış geliyor! Tarih verildi
Semanur Arslan nasıl öldü?
Semanur Arslan nasıl öldü?
Konya’nın şirin ilçesi: Taşkent
Konya’nın şirin ilçesi: Taşkent
Muş’ta yolcu treni beton pompasına çarptı
Muş’ta yolcu treni beton pompasına çarptı
Rize’de heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı
Rize’de heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı
Hamsi tezgâha gelmekte naz ediyor
Hamsi tezgâha gelmekte naz ediyor
Fabrika çalışanları bu sefer tarih mesaisinde
Fabrika çalışanları bu sefer tarih mesaisinde
İki grup arasında kavgayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı
İki grup arasında kavgayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı
Daha Fazla Video Göster