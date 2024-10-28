Asırlık çınarlar uzun yaşamın sırrını anlattı! İşte uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı

Uzun yaşamın sırrını bilen var mı? Uzmanlar hala üzerinde araştırıyor. Ömrü biçen elbet Allah. Peki o biçilen ömrü uzun olan insanlar nasıl bir hayat sürdü? Asırlık çınarlara sorduk...

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