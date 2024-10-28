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Prof. Dr. Şükrü Ersoy riskli bölgeleri haritada tek tek gösterdi: Yıkıcı depremlerin olması çok şaşırtıcı olmaz

Adana ve Çanakkale'deki depremler hangi fay hattında meydana geldi? Tetikleyici özellikleri var mı? Hangi bölgeler riskli? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında harita üzerinde anlattı. Ersoy, Ege Bölgesi ile ilgili "Buralarda yaklaşık maksimum 7 büyüklüğünde deprem olabilir." dedi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.10.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:10
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy harita üzerinde tek tek A Haber’de anlattı: Yıkıcı depremlerin olması çok şaşırtıcı olmaz

Adana Kozan'da dün 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale Ayvacık ise 4.3'le sallandı.


Bu depremler artçı mı öncü mü? Fay hatları nerelerde etkin? Son günlerde yaşadığımız depremler ne anlama geliyor? Tetikleyici özellikleri var mı? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy harita üzerinde tek tek A Haber’de anlattı: Yıkıcı depremlerin olması çok şaşırtıcı olmaz

"YENİ BİR DEPREM"

Bana göre bu artçı deprem değil başlı başına farklı müstakil bir deprem. Çünkü deprem olan 2023 yılında depremlerin olduğu fay zonunda değil bu. Komşu alanda. Dolayısıyla bana göre yeni bir deprem. Geçmiş depremin artçıları değil yeni bir deprem.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy harita üzerinde tek tek A Haber’de anlattı: Yıkıcı depremlerin olması çok şaşırtıcı olmaz

"YENİ DEPREM ÜRETEBİLİR"

Özellikle ikinci deprem yani Elbistan civarındaki ikinci depremden sonra Göksun ile Kozan arasındaki fay zonlarında sürekli bir hareketlilik vardı zaten. Bu da aynı bölgenin Kozan'a yakın olan kısmında meydana gelen bir deprem. Dolayısıyla burada var olan faylar yeni deprem üretebilir mi? Elbette üretebilir. Ama ne zaman üretir onu bilmiyoruz. Fakat bu bölgenin deprem bakımından aktif bir zon olduğunu görüyoruz.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy harita üzerinde tek tek A Haber’de anlattı: Yıkıcı depremlerin olması çok şaşırtıcı olmaz

"TÜRKİYE'NİN HER YERİ DEPREM BÖLGESİ"

5 büyüklüğündeki deprem de çok küçümsenmez. Elbette yıkıcı değil ama hissedilme açısından önemli bir deprem. Kayseri, Gaziantep, Adana, Urfa'ya kadar geniş bir alanda hissedilmiş. Bu bize şunu gösteriyor Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi. Bir gün artık deprem olmayacaktır cümlesini kimse bizden duyamayacak. Bu depremleri yaşamaya devam edeceğiz.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy harita üzerinde tek tek A Haber’de anlattı: Yıkıcı depremlerin olması çok şaşırtıcı olmaz

"ARTÇI DEMEK DOĞRU OLMAZ"

Mavi ile görünen 2023 depremlerinin meydana geldiği yerler. Şu bölgede 2023 depremleri meydana geldi. Dolayısıyla burada değil o deprem. Adana'nın kuzeyinde daha farklı bir yerde. Şurada olan bir deprem buna artçı demek doğru olmaz. Aynı hat değil. Aynı hat olmadığı için de buna müstakil başlı başına bir deprem diyoruz. Aynı bölgede bunun artçıları da var daha küçülerek meydana gelen.