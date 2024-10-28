28 Ekim 2024, Pazartesi
Prof. Dr. Şükrü Ersoy riskli bölgeleri haritada tek tek gösterdi: Yıkıcı depremlerin olması çok şaşırtıcı olmaz
Adana ve Çanakkale'deki depremler hangi fay hattında meydana geldi? Tetikleyici özellikleri var mı? Hangi bölgeler riskli? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında harita üzerinde anlattı. Ersoy, Ege Bölgesi ile ilgili "Buralarda yaklaşık maksimum 7 büyüklüğünde deprem olabilir." dedi.
Giriş Tarihi: 28.10.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:10