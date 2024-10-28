Prof. Dr. Şükrü Ersoy riskli bölgeleri haritada tek tek gösterdi: Yıkıcı depremlerin olması çok şaşırtıcı olmaz

"ARTÇI DEMEK DOĞRU OLMAZ"

Mavi ile görünen 2023 depremlerinin meydana geldiği yerler. Şu bölgede 2023 depremleri meydana geldi. Dolayısıyla burada değil o deprem. Adana'nın kuzeyinde daha farklı bir yerde. Şurada olan bir deprem buna artçı demek doğru olmaz. Aynı hat değil. Aynı hat olmadığı için de buna müstakil başlı başına bir deprem diyoruz. Aynı bölgede bunun artçıları da var daha küçülerek meydana gelen.