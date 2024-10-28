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Esenyurt'ta feci olay: Annesinin yanında oynayan çocuğu ezdi vicdan azabından intihar etti

Esenyurt'ta feci olay: Annesinin yanında oynayan çocuğu ezdi vicdan azabından intihar etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 16:59
Güncelleme:28.10.2024 16:59
Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etti.
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